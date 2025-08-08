В Омской области проинспектировали ход ремонта школ

Перед началом учебного года зампредседателя правительства Омской области Иван Колесник проверил, как ремонтируют школы в двух районах региона. Объекты обновляют в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Об итогах инспектирования сообщили 7 августа в минобразования.