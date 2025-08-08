В Омской области проинспектировали ход ремонта школ

Перед началом учебного года зампредседателя правительства Омской области Иван Колесник проверил, как ремонтируют школы в двух районах региона. Объекты обновляют в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Об итогах инспектирования сообщили 7 августа в минобразования.
Фото: t.me/minobr55.
«В Чекрушанской школе Тарского района процент готовности приближается к 50%, в Тевризской школе № 2 — к 90%. В обоих учреждениях работы идут по графику, подрядчики должны завершить ремонт в срок», — поделилась пресс-служба.
Фото: t.me/minobr55.
Когда подрядчики приведут в порядок здания учебных заведений, в классы завезут современные оборудование и мебель.
