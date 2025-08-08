Ричмонд
+22°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области проинспектировали ход ремонта школ

В Тарском и Тевризском районах работы идут по графику.

Источник: Комсомольская правда

Перед началом учебного года зампредседателя правительства Омской области Иван Колесник проверил, как ремонтируют школы в двух районах региона. Объекты обновляют в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Об итогах инспектирования сообщили 7 августа в минобразования.

Фото: t.me/minobr55.

«В Чекрушанской школе Тарского района процент готовности приближается к 50%, в Тевризской школе № 2 — к 90%. В обоих учреждениях работы идут по графику, подрядчики должны завершить ремонт в срок», — поделилась пресс-служба.

Фото: t.me/minobr55.

Когда подрядчики приведут в порядок здания учебных заведений, в классы завезут современные оборудование и мебель.

Ранее «КП Омск» рассказала о возгорании в СКК имени Блинова.