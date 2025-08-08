Вирусолог Зуев оценил риски новой пандемии от лихорадки чикунгунья

Охватившая Китай лихорадка чикунгунья вряд ли перекинется на территорию России и приведет к новой пандемии. Роспотребнадзор в связи со вспышкой заболевания в КНР принял серьезные меры, сообщил в беседе с aif.ru вирусолог Виктор Зуев.
«Существует вакцина от этого вируса, довольна эффективная. К тому же, наши эпидемиологи занимаются тщательной проверкой всех приезжающих из Китая лиц. Россияне могут быть в этом плане спокойными», — отметил врач.
В Роспотребнадзоре сообщили, что в настоящее время на территории России не зарегистрировано ни одного завозного случая заболевания.
Зуев напомнил, что симптомами лихорадки чикунгунья являются высокая температура и сильная боль в суставах, в некоторых случаях — сыпь. Врач также отметил, что уровень смертности в результате заболевания небольшой.
Ранее власти Китая сообщили о более 10 тысячах случаев заболевания в стране лихорадкой чикунгунья.
На фоне распространения вируса в КНР ввели ограничения времен COVID-19.