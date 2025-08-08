Более 150 домов в Металлургическом районе Челябинска останутся без воды

154 жилых дома в Металлургическом районе Челябинска останутся без воды 8 августа из-за ремонтных работ на сетях. Также под отключение попали 37 административных зданий и социальных учреждений. Об этом сообщили в МУП ПОВВ.
Накануне сообщалось, что воду отключат с 10 часов утра, вернуться в краны горожан она должна к 19 часам. Челябинцев попросили сделать запасы.
Адреса, попадающие под отключение:
Вишнегорская 6, 10, 10а, 12, 14, 16, 18.
Дегтярева 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 35а, 39, 40, 40а, 41, 41а, 43, 43а, 44, 46, 48.
Лазурная 1, 3, 8а, 10.
Павелецкая 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26.
Вахтангова 1, 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 8, 10, 10а.
Трудовая 1, 3, 7, 9а, 11, 15, 17а, 18, 19, 21, 23, 25а, 27а, 29, 29а, 31, 33, 35.
Приборостроителей 1, 1а, 3а, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 16а, 22.
Уржумская 4.
60-летия Октября 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 24, 24а, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 38а, 38б, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56.
Сталеваров 1, 1а, 3, 3а, 3б, 14, 16, 16а, 20, 20а, 22, 26, 28, 30.
Румянцева 1, 3, 5.
Коммунистическая 6, 6а, 8, 10, 10а.
Павелецкая 2-я 36.
Административные здания и объекты социальной инфраструктуры:
Дегтярева 33, 37, 42.
Лазурная 2, 6, 10а, 12, 14.
Трудовая 4, 5а, 10, 16, 19а, 25б, 27б, 35а.
Приборостроителей 18, 18а.
Сталеваров 5, 7, 10, 18.
60-летия Октября 5, 6а, 12, 16Б, 26, 26а, 28а, 30а, 32а/1, 46, 46а, 48а.
Павелецкая 8.
Коммунистическая 8а.
Дегтярева 5а.