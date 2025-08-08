Красноярские ученые разработали инновационную технологию извлечения золота

Традиционные методы, такие как прямое цианирование, оказываются крайне неэффективными для упорных руд, позволяя извлекать не более 10% золота. Для повышения этого показателя в мире применяются автоклавное и термическое окисление, а также бактериальные технологии. Однако в условиях ужесточающихся экологических стандартов особое внимание уделяется биогидрометаллургическим методам, которые обеспечивают извлечение более 90% металла. Прогнозы показывают, что к 2027 году рынок биодобычи металлов может вырасти до 3,6 миллиардов долларов.