Красноярские ученые разработали инновационную технологию извлечения золота

Исследователи Сибирского федерального университета (СФУ) начали работу над новой технологией, позволяющей извлекать золото из сложных руд.
Эти упорные руды содержат драгоценный металл в труднодоступной форме, включая микроскопические включения и соединения с токсичными примесями, такими как мышьяк, сурьма и органический углерод. По оценкам, такие руды составляют около 30% мировых запасов золота, а в России — до 80% сырья, используемого золотодобывающими компаниями.
Традиционные методы, такие как прямое цианирование, оказываются крайне неэффективными для упорных руд, позволяя извлекать не более 10% золота. Для повышения этого показателя в мире применяются автоклавное и термическое окисление, а также бактериальные технологии. Однако в условиях ужесточающихся экологических стандартов особое внимание уделяется биогидрометаллургическим методам, которые обеспечивают извлечение более 90% металла. Прогнозы показывают, что к 2027 году рынок биодобычи металлов может вырасти до 3,6 миллиардов долларов.
Несмотря на преимущества биотехнологий, их доля в промышленности остается небольшой из-за недостатка исследований и высокой стоимости внедрения. Ученые СФУ намерены изменить эту ситуацию.
В сентябре в университете будет открыта новая лаборатория промышленных биотехнологий, где специалисты займутся разработкой методов биовыщелачивания — извлечения металлов с помощью микроорганизмов.
В настоящее время исследователи уже проводят подготовительные работы: собирают и анализируют образцы, подбирают перспективные штаммы микроорганизмов, способные выщелачивать золото. В ближайшее время начнутся лабораторные испытания по тестированию роста бактерий, их устойчивости к токсичным средам и способности вырабатывать кислоты. Также будут определены оптимальные питательные среды и условия процесса. В дальнейшем планируется создание биореакторных установок и проведение пилотных испытаний совместно с промышленными партнерами.
По словам ученых, разработка обладает не только экономическим, но и экологическим значением, так как технология биовыщелачивания может быть использована для переработки отходов горнодобывающей отрасли.