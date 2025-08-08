Ричмонд
Жительницу Бурятии наказали за оскорбление на национальной почве в домовом чате

Ей назначили штраф в 10 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Жительницу Бурятии наказали за разжигание ненависти на национальной почве в домовом чате. Как выяснил Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ, женщина позволила себе публично оскорбить незнакомца. Свидетелями переписки стали все участники группы в мессенджере.

Мужчина посчитал это унижением достоинства по признакам национальности. Автора гневного сообщения признали виновной в совершении административного правонарушения и обязали выплатить штраф в размере 10 000 рублей, сообщается на официальном сайте суда.

Известно, что решение было принято в конце мая 2025 года, однако огласку ситуация получила только сейчас.

Напомним, во время сенокоса в Бичурском районе Бурятии произошел страшный случай. Пострадал 5-летний ребенок — мальчик едва не лишился ноги.