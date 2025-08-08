В Омской области зарегистрировали более 4000 нападений клещей

По данным Роспотребнадзора, с начала 2025 года в медучреждения Омской области обратились 4134 человека с жалобами на укусы клещей. Среди пострадавших — 1332 ребенка. Показатели остаются в пределах среднемноголетних значений.
Лаборатории исследовали 97% снятых с людей паукообразных, 8,8% оказались заражены боррелиями, 2,1% — вирусом энцефалита. В ведомстве отметили, что в регионе проведена акарицидная обработка более 3870 га территорий, включая парки, кладбища и учреждения для несовершеннолетних.
