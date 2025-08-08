Ричмонд
В Гремячинске, Березниках и Яйве строятся межшкольные стадионы

Строительство межшкольных стадионов близится к завершению в четырех муниципалитетах Прикамья.

Строительство межшкольных стадионов близится к завершению в четырех муниципалитетах Прикамья. В Александровском округе в поселке Яйва уже готовы поле и беговые дорожки, на очереди — монтаж оборудования.

Готовность стадиона в Гремячинске — 70%. Здесь еще предстоит монтаж беговой дорожки и сидений на трибунах, установка спортивного оборудования.

В Березниках у школы № 11 идет укладка искусственного покрытия поля, у школы № 14 готово основание для покрытия. Также полным ходом идут работы на стадионе в поселке Менделеево Карагайского округа.

Во всех территориях объекты размещены на территории школ. Пользоваться ими смогут и учащиеся, и местные жители.