«Оккупировать и расширить операцию в Газе»: Израиль пришел к единому мнению

Известно, что против данного плана выступил глава Генштаба армии Эяль Замир. Ранее он заявлял о возможном риске для заложников, истощении резервов ЦАХАЛ, а также ущербе международной легитимности государства. Однако большая часть министров Израиля уверена, что какой-либо другой план просто не позволит «разгромить ХАМАС или обеспечить возвращение заложников».