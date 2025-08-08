Ричмонд
«Оккупировать и расширить операцию в Газе»: Израиль пришел к единому мнению

Kan: ВПК Израиля утвердил решение Нетаньяху по Газе.

Источник: Комсомольская правда

Израильский военно-политический кабинет одобрил план по оккупации города Газа, а также расширению операции в палестинском анклаве. Ранее его предложил еврейский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на заявление канцелярии премьера.

Уточняется, что ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) будет готовиться к операции в секторе Газа и параллельно с этим оказывать гуманитарную помощь гражданскому населению, которое находится вне зон боевых действий.

Известно, что против данного плана выступил глава Генштаба армии Эяль Замир. Ранее он заявлял о возможном риске для заложников, истощении резервов ЦАХАЛ, а также ущербе международной легитимности государства. Однако большая часть министров Израиля уверена, что какой-либо другой план просто не позволит «разгромить ХАМАС или обеспечить возвращение заложников».

Как KP.RU писал ранее, советник канцелярии израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман назвал «несправедливым и вредным» совместное заявление 25 стран с призывом немедленно прекратить войну в секторе Газа. По его словам, отсутствие осуждения действий ХАМАС в документе подрывает переговорный процесс.

