Анпилогов: жители Кременной из-за атак БПЛА ВСУ ездят по улицам под сетками

Военный эксперт отметил, что ВСУ обстреливают приграничные территории без какой-либо цели.

Источник: Аргументы и факты

В Кременной ЛНР установили антидроновые сетки, защищающие гражданские автомобили от атак ВСУ, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Алексей Анпилогов.

«В Кременной до сих пор движение по улицам и магистралям возле города осуществляется под сетками. То есть они ездят по коридорам из сеток, потому что на обычные гражданские автомобили может прилететь FPV-дрон, в том числе на оптоволокне, который не глушится средствами РЭБ. Они бьют по автобусам, по людям. Украина использует дроны в качестве террористического оружия», — сказал он.

Анпилогов подчеркнул, что, в том числе, для защиты мирного населения российские военные усиленно продвигаются в направлении Днепропетровска, создавая буферную зону.

Ранее стало известно, что на аэродроме в Черниговской области уничтожен ангар с беспилотниками ВСУ.

Места, где хранились дроны противника, в том числе разработанные на базе самолета А-22 беспилотные комплексы «Лисица», были выявлены на небольшом аэродроме, расположенном в окрестностях села Красное.

