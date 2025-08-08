Анпилогов: жители Кременной из-за атак БПЛА ВСУ ездят по улицам под сетками

«В Кременной до сих пор движение по улицам и магистралям возле города осуществляется под сетками. То есть они ездят по коридорам из сеток, потому что на обычные гражданские автомобили может прилететь FPV-дрон, в том числе на оптоволокне, который не глушится средствами РЭБ. Они бьют по автобусам, по людям. Украина использует дроны в качестве террористического оружия», — сказал он.