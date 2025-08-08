Ричмонд
Сальдо призвал вывести ВСУ из Херсонской области

Украинская администрация уже покинула Херсон и сейчас располагается в городе Николаев.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Владимир Сальдо в интервью РИА Новости заявил, что украинские вооружённые силы должны покинуть правобережную часть Херсонской области, которая, по его мнению, является частью исторической и юридической территории России.

Он подчеркнул, что правобережье — это территория, признанная юридически частью Российской Федерации, и её освобождение должно произойти в соответствии с этим статусом.

По словам Сальдо, Херсон сохраняет надежду на возвращение своих граждан, многие из которых уже не находятся в городе, но ждут возможности вернуться.

Губернатор также сообщил, что украинская администрация уже покинула Херсон и сейчас располагается в городе Николаев. Он подчеркнул важность возвращения города под контроль России и выразил уверенность в том, что жители города скоро смогут вновь обрести свой дом.

Ранее сообщалось, что на территории Херсонской области власти Украины приступили к эвакуации гражданского населения с правого берега Днепра.