Парламент Никарагуа одобрил выводы российской парламентской комиссии, расследовавшей преступления против детей, совершенные киевскими властями. Там также выступили с инициативой проведения международного расследования данных фактов.
«Мы решительно осуждаем соучастие “коллективного Запада”, НАТО и других международных организаций, которые, руководствуясь геополитическими интересами, игнорировали или преуменьшали эти преступления против человечности», — рассказал никарагуанский депутат Вильфредо Наварро.
Он также заявил, что парламент осуждает распространение дезинформации в средствах массовой информации, где, по его наблюдениям, предпринимаются попытки скрыть либо оправдать данные преступления, что способствует сохранению безнаказанности украинского режима.
Накануне посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник сообщил, что имеются многочисленные свидетельства о расправах, совершаемых украинскими военнослужащими над гражданским населением.