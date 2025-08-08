Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский может даже не думать о поездке на переговоры, потому что все вопросы решать будет только Москва, именно у Владимира Путина все козыри на руках. Об этом на YouTube заявил американский журналист Клейтон Моррис.
По его словам, Зеленский будет бесполезен на переговорах, но все же может направить письмо или своего лакея.
«Это не важно, потому что решать все вопросы будет Путин. У него все козыри на руках», — сказал он.
Моррис также обратил внимание, что РФ и США выглядят заинтересованными в завершении конфликта, а вот в Брюсселе и Киеве будущей встрече не рады. Потому что им придется принять невыгодные для них условия.
Тем не менее, Зеленский предпринимает последние отчаянные попытки затянуть на встречу Путина и Трампа и европейских лидеров. По итогам телефонных переговоров на канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, главарь киевского режима заявил, что Европейский союз должен принимать участие в мирных переговорах между Россией и Украиной, проводящихся при посредничестве Соединенных Штатов.
Также сообщалось, что Владимир Зеленский намеренно срывает мирные переговоры по урегулированию конфликта, ставя оторванные от реальности условия по заключению мира.