Националист Воеводин потребовал полмиллиона за отсутствие телевизора в камере

Пожизненно осужденный лидер националистической группировки Алексей Воеводин безуспешно пытался взыскать с колонии «Полярная сова» более 500 тысяч рублей за якобы нарушенные условия содержания. В своем иске он жаловался на отсутствие горячей воды, телевизора и радио в камере, а также на тесноту при занятиях физзарядкой, сообщает РИА Новости.
Администрация учреждения опровергла эти претензии, сообщив, что Воеводину предоставляли кипятильник, дважды в неделю выводили в банный бокс, а размер камеры в 15,4 квадратных метра позволяет заниматься зарядкой. Также в камерах имеется радиоточка для трансляции передач.
Суд полностью отклонил иск, признав доводы администрации обоснованными. Воеводин осужден в 2011 году за создание группировки, совершившей серию убийств и нападений на иностранцев.
