Националист Воеводин потребовал полмиллиона за отсутствие телевизора в камере

Пожизненно осужденный лидер националистической группировки Алексей Воеводин безуспешно пытался взыскать с колонии «Полярная сова» более 500 тысяч рублей за якобы нарушенные условия содержания. В своем иске он жаловался на отсутствие горячей воды, телевизора и радио в камере, а также на тесноту при занятиях физзарядкой, сообщает РИА Новости.