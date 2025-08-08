Ричмонд
В Самаре народные умельцы продают саркофаг Тутанхамона за 50 тысяч рублей

На одной из популярных площадок для объявлений появилось необычное предложение, которое приковало внимание любителей всего экзотического и нестандартного: реплика саркофага фараона Тутанхамона — за 50 тысяч рублей.

Продавец предлагает деревянную копию знаменитого гроба, выполненную вручную.

Судя по фото, изделие выглядит очень аутентично и производит впечатление почти музейного экспоната.

Автор объявления уточняет: вещь — бывшая в употреблении, но в хорошем состоянии и, что особенно важно, «отлично функционирует» — крышка открывается и закрывается без усилий.

Хотя это, конечно, не артефакт из Долины царей, такая находка может стать эффектным элементом интерьера для ценителей древних цивилизаций, тематических квартир или даже квест-румов.

Судя по всему, покупатель найдётся — ведь где ещё удастся почувствовать себя фараоном, просто закрывшись на ночь в «своём» саркофаге?

