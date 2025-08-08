Депутат Милонов раскритиковал квартиры-студии: «Живопырки»

Немногим ранее депутат раскритиковал стринги в общественных местах. Он подчеркнул, что ношение подобного в открытых бассейнах должно быть запрещено. По его словам, подобное попросту неуместно, а также может представлять угрозу здоровью. Поскольку такие наряды связаны с риском распространения заболеваний, передающихся половым путем.