Депутат Милонов раскритиковал квартиры-студии: «Живопырки»

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал квартиры-студии. Он указал на их маленькую площадь и призвал запретить строить подобное жилье. Об этом сообщает RT в Telegram-канале.
Депутат показал скриншот плана одной из квартир-студий. На ней изображена схема жилплощади размером всего 19,6 квадратного метра. При этом указана стоимость — 4,6 миллиона рублей. Милонов подчеркнул, что такая квартира будет слишком маленькой для всей семьи.
«Хрущев даже до такого не додумался. Ну какая же семья тут может жить? Запретить строительство этих живопырок!» — подчеркнул депутат.
При этом он подчеркнул, что подобные мини-жилища не использовались даже в прошлом. Даже во времена Советского союза, когда кому-то квартир могло не хватать.
«Даже самые закоренелые коммунистические инженеры не заставляли людей жить в каких-то футлярах из-под холодильников», — подытожил Милонов.
Немногим ранее депутат раскритиковал стринги в общественных местах. Он подчеркнул, что ношение подобного в открытых бассейнах должно быть запрещено. По его словам, подобное попросту неуместно, а также может представлять угрозу здоровью. Поскольку такие наряды связаны с риском распространения заболеваний, передающихся половым путем.