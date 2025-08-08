Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замедлят и «опустят»: что ждет нерадивых самокатчиков

Сервисы внедряют систему наказаний, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Сервисы шеринга самокатов внедряют систему наказаний за нарушения. Граждан ждет блок, замедление скорости или понижение рейтинга в приложении.

Так, за езду на одном электросамокате вдвоем и передачу управления детям пользователя навсегда заблокируют в сервисе аренды. За неправильную парковку средства клиенту понизят рейтинг и снизят скорость езды.

Пока что меры вводят только в Москве, остальные регионы — на очереди. Как уточняет «Парламентская газета», в рейтинге пользователя учитывается число поездок, наличие штрафов, предупреждений и аварий, а также стиль вождения, качество парковки, подтверждение возраста и другие факторы.

Сейчас для пользователей с высшим рейтингом уже доступна максимально допустимая по Правилам дорожного движения скорость в 25 километров в час, для людей с систематическими нарушениями она снижена до 16−20;  В Госдуме уже поддержали вводимые меры.

Снижение скорости для неблагонадежных СИМоводов — абсолютно правильная мера, сказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.