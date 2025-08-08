Красноярцев ждут дождливые и прохладные выходные

Мы публикуем прогноз погоды на 9 и 10 августа в Красноярске.
Согласно данным «Яндекс. Погоды», в субботу, 9 августа, утром температура в Красноярске составит около +16 градусов. Днем воздух прогреется до +20, а к вечеру ожидается около +18. В течение всего дня в городе будут идти дожди.
Ночью на воскресенье температура опустится до +14 градусов, а в течение дня не превысит +15. Ближе к ночи столбик термометра упадет до +12. Небольшие дожди также будут наблюдаться на протяжении всего воскресенья.
По предварительным прогнозам, в понедельник температура в Красноярске не поднимется выше +18 градусов, и дожди продолжатся. Во вторник ожидается небольшое потепление до +21 градуса, однако осадки не прекратятся.
Как сообщает «Яндекс. Погода», в эти выходные будет дуть слабый ветер со скоростью от 1 до 3 м/с.