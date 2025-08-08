Ричмонд
Вирусолог Зуев оценил вероятность нового локдауна из-за чикунгуньи

Специалист отметил, что симптомами лихорадки являются высокая температура и боль в суставах.

Источник: Аргументы и факты

Российские эпидемиологи тщательно проверяют всех приезжающих из Китая людей, поэтому России вряд ли грозит новый локдаун из-за лихорадки чикунгунья, сообщил в беседе с aif.ru вирусолог Виктор Зуев.

Врач отметил, что россияне очень любят путешествовать, поэтому может существовать риск завоза вируса. Но в то же время всех приезжающих из КНР тщательно проверяют российские специалисты.

«Сегодня в какую страну на карте пальцем не ткни, там обязательно находятся представители нашей замечательной Родины. Это прекрасная вещь, не надо прекращать путешествовать, но надо готовить себя к этим поездкам, в том числе не забывать вакцинироваться. После распространения лихорадки в Китае, российские специалисты приняли серьезные меры и тщательно проверяют всех въезжающих из Китая», — отметил врач.

Зуев напомнил, что лихорадка чикунгунья не передается от человеку к человека, ее передают комары.

Ранее власти Китая сообщили о более 10 тысячах случаев заболевания в стране лихорадкой чикунгунья. На фоне распространения вируса в КНР ввели ограничения времен COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на территории России завозные случаи заболевания пока не зафиксированы.