Вирусолог Зуев оценил вероятность нового локдауна из-за чикунгуньи

«Сегодня в какую страну на карте пальцем не ткни, там обязательно находятся представители нашей замечательной Родины. Это прекрасная вещь, не надо прекращать путешествовать, но надо готовить себя к этим поездкам, в том числе не забывать вакцинироваться. После распространения лихорадки в Китае, российские специалисты приняли серьезные меры и тщательно проверяют всех въезжающих из Китая», — отметил врач.