Певицу Анну Асти внесли в базу «Миротворца»

Российская певица украинского происхождения Анна Дзюба, известная как Анна Асти, была добавлена в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют опубликованные на ресурсе сведения, с которыми ознакомился ТАСС.
По информации сайта, личные данные певицы были внесены в его реестр с октября 2023 года.
Причиной такого включения стало получение Анной Дзюбой российского гражданства.
Ранее известный музыкальный коллектив из Удмуртии «Бурановские бабушки» внесли в скандальную украинскую базу «Миротворец». По данным представителей пророссийской подпольной структуры «Русский Херсон», коллектив был внесен в перечень из-за их истинного патриотизма и любви к России.
* По решению суда запрещен в России.