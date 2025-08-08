Ричмонд
Певицу Анну Асти внесли в базу «Миротворца»

Причиной внесения в список стало получение певицей российского гражданства.

Источник: Аргументы и факты

Российская певица украинского происхождения Анна Дзюба, известная как Анна Асти, была добавлена в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют опубликованные на ресурсе сведения, с которыми ознакомился ТАСС.

По информации сайта, личные данные певицы были внесены в его реестр с октября 2023 года.

Причиной такого включения стало получение Анной Дзюбой российского гражданства.

Ранее известный музыкальный коллектив из Удмуртии «Бурановские бабушки» внесли в скандальную украинскую базу «Миротворец». По данным представителей пророссийской подпольной структуры «Русский Херсон», коллектив был внесен в перечень из-за их истинного патриотизма и любви к России.

* По решению суда запрещен в России.