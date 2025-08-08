Ричмонд
Life.ru: Российским туристам в КНДР подали бургер по рецепту Ким Чен Ына

Российские туристы, побывавшие в Северной Корее, поделили с Life.ru впечатлениями, которые противоречат всем стереотипам. Например, на борту местных авиалиний им подали бургер — и сообщили, что его рецепт «придумал сам великий вождь».

«Они сказали, что великий вождь объединил котлету и булку и наградил народ вкусной едой», — вспоминает путешественница Дарья.

Бургер преподносится не как фастфуд, а как достижение национального масштаба. Такой подход в КНДР — не редкость: культ личности пронизывает быт, транспорт, телевидение и даже меню.

«Даже газету с изображением вождя стюардесса аккуратно разгладила на соседнем сидении», — рассказывают туристы.

Подробнее о впечатлениях россиян, побывавших в КНДР, читайте в материале Life.ru.

