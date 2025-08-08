Бургер Ким Чен Ына, заботливый КГБ и Wi-Fi по паспорту: Что рассказали Life.ru россияне, побывавшие в КНДР

Свободы передвижения у туристов почти нет. «Мы не можем выйти из отеля без гида, нас не выпустит охрана», — рассказывает Дарья. Все прогулки по городу — короткие, строго организованные. За всё время удалось пройтись по улицам лишь дважды, и то буквально на 5−6 минут, строем, по выделенной улице, после чего туристов забирал автобус. При этом группу всегда сопровождает два человека — гид и «кагэбэшник», как называли его туристы. При этом в каждой локации их встречал новый сопровождающий — ещё один «кагэбэшник» или, как уверяли туристов местные, официальный гид, наблюдавший за порядком. Один из них, например, незаметно следовал за группой, делая вид, что читает газету прямо напротив них. «То есть местная служба безопасности присутствует везде, везде сопровождает. Один-два человека — это в основном мужчины, которые одеты в такой же чёрный пиджак, как и у всех, и с портретом вождей соответственно», — вспоминает девушка.