Ветераны СВО попросили главу Приамурья помочь установить мемориал

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы поддержки вернувшихся из зоны боевых действий военнослужащих и их трудоустройство. По данным правительства региона, в Ивановском округе 37 демобилизованных, им оказывается помощь в трудоустройстве. Так, 16 участников СВО уже нашли работу. Из них двое вернулись на прежнее место, еще 11 трудоустроились самостоятельно. Троим демобилизованным в Центре занятости населения помогли получить финансовую помощь в размере 350 тысяч рублей и открыть собственное дело. Один из ветеранов занялся разведением птицы и кроликов на своем личном подсобном хозяйстве, второй открыл автомойку и кафе быстрого питания. А вдова участника СВО при помощи господдержки изготавливает сыры и молочную продукцию.