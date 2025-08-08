Ветераны СВО попросили главу Приамурья помочь установить мемориал

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 авг — РИА Новости. Ветераны СВО из Ивановского округа попросили губернатора Амурской области Василия Орлова помочь установить в районном центре мемориал бойцам всех локальных войн, сообщает правительство региона.
Об этом речь шла на встрече главы региона с ветеранами.
«Такая работа по области уже ведется. Памятники установлены в Екатеринославке, Тынде, готов проект для Циолковского. В Благовещенске на площади Победы возведен мемориал, посвященный Защитникам Отечества всех времен. Считаю, что и в Ивановке должно быть такое место, где можно было бы положить цветы, преклонить колено. Определяйтесь с эскизами, с местом размещения мемориала», — сказал Орлов.
Кроме того, на встрече обсуждались вопросы поддержки вернувшихся из зоны боевых действий военнослужащих и их трудоустройство. По данным правительства региона, в Ивановском округе 37 демобилизованных, им оказывается помощь в трудоустройстве. Так, 16 участников СВО уже нашли работу. Из них двое вернулись на прежнее место, еще 11 трудоустроились самостоятельно. Троим демобилизованным в Центре занятости населения помогли получить финансовую помощь в размере 350 тысяч рублей и открыть собственное дело. Один из ветеранов занялся разведением птицы и кроликов на своем личном подсобном хозяйстве, второй открыл автомойку и кафе быстрого питания. А вдова участника СВО при помощи господдержки изготавливает сыры и молочную продукцию.
На особом контроле в правительстве — медицинское обслуживание участников СВО. За первое полугодие 2025 года 29 демобилизованных и 48 членов их семей обратилось в Ивановскую районную больницу, где им оказывают необходимую помощь.
Также участникам встречи рассказали о региональной кадровой программе для ветеранов и бойцов спецоперации «Герои своего времени». Её основная цель — подготовить преданных стране военных к замещению должностей на государственной и муниципальной гражданской службе. Первый образовательный модуль программы завершён. Его участники теперь проходят стажировки в министерствах и на крупных предприятиях Амурской области под руководством своих наставников. В следующем году планируется второй набор на программу.