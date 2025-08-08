Экс-член совета директоров «Альфа-банка» потребовал алименты с бывшей жены

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Бывший член совета директоров «Альфа-банка» Александр Галицкий требует через суд алименты на детей со своей бывшей супруги Алии Галицкой, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Галицкий подал в Пресненский суд Москвы исковое заявление к своей бывшей супруге Алие Галицкой, в котором указывает, что дети имеют «большую привязанность к отцу», поэтому в интересах дочерей просит суд определить их место проживания с отцом, а также «взыскать с ответчика Галицкой А. Ж. алименты на содержание общих несовершеннолетних детей в установленном законом порядке». При этом он уточняет в иске, что хочет получать ⅓ часть дохода бывшей жены ежемесячно, пока старшей дочери не исполнится 18 лет, после этого на период до совершеннолетия второй дочери — ¼ часть дохода.
Ранее Алия Галицкая обратилась к уполномоченному по правам человека России, аппарат которого направил в МВД запрос о проверке информации о похищении детей миллиардером Александром Галицким, а также обратился с запросами в органы опеки и прокуратуру Московской области.
В браке у Галицких родилось двое детей, которые имеют гражданство России и США. В марте супруги развелись, согласно решению Верховного суда штата Калифорнии (США), местом проживания детей суд определил с матерью — Алией Галицкой.
Она вместе с детьми проживала в Подмосковье. В конце мая их отец Александр Галицкий забрал детей из школы и увез в неизвестном направлении.
Как рассказал РИА Новости ее адвокат Рубен Маркарьян, Галицкая обратилась к компетентным органам США о похищении детей, но никакой реакции от американских властей пока не последовало. В связи с этим она подала заявление в России.
По этому поводу Галицкую уже опросили в УВД ЦАО. Ей удалось узнать, где находятся ее дети, она встретилась с ними в Швейцарии, однако не смогла забрать их домой в Россию, поскольку документы дочерей находятся у отца, рассказал ее адвокат.
Галицкий был членом совета директоров «Альфа-банка», однако, согласно официальной информации пресс-службы кредитной организации, весной вышел из состава совета директоров вместе с недавно арестованным по делу о взятке IT-предпринимателем Сергеем Мацоцким.