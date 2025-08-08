Экс-член совета директоров «Альфа-банка» потребовал алименты с бывшей жены

Галицкий подал в Пресненский суд Москвы исковое заявление к своей бывшей супруге Алие Галицкой, в котором указывает, что дети имеют «большую привязанность к отцу», поэтому в интересах дочерей просит суд определить их место проживания с отцом, а также «взыскать с ответчика Галицкой А. Ж. алименты на содержание общих несовершеннолетних детей в установленном законом порядке». При этом он уточняет в иске, что хочет получать ⅓ часть дохода бывшей жены ежемесячно, пока старшей дочери не исполнится 18 лет, после этого на период до совершеннолетия второй дочери — ¼ часть дохода.