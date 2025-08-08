Анну Асти внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*

В ночь на 5 августа также стало известно, что на «Миротворце»* появились данные еще двух несовершеннолетних граждан России: 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц. Отмечается, что оба подростка учатся в учебных заведениях в РФ, их личные данные, включая место жительства и профили в соцсетях, были размещены без их согласия.