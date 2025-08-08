Анну Асти внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*

Певицу Анну Дзюбу, более известную под сценическим псевдонимом Анна Асти, внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом пишет ТАСС.
Личная информация об артистке появилась в базе сайта в октябре 2023 года, она была внесена туда в связи с получением гражданства Российской Федерации, уточнило агентство.
Владельцы украинского сайта «Миротворец»* ранее внесли в базы данных ресурса информацию о четырехлетнем ребенке из РФ. Его обвиняют в сознательных нарушениях при посещении территории России, которую Киев считает своей. Причиной стала поездка мальчика из Ростовской области в ЛНР через пункт пропуска Новошахтинск.
В ночь на 5 августа также стало известно, что на «Миротворце»* появились данные еще двух несовершеннолетних граждан России: 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц. Отмечается, что оба подростка учатся в учебных заведениях в РФ, их личные данные, включая место жительства и профили в соцсетях, были размещены без их согласия.
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.