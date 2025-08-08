Второй раз за год: в Челябинске закрылся кинотеатр «Победа»

В Челябинске прервал работу кинотеатр «Победа». В последнее время там не было долговременного расписания сеансов, в июле пропали анонсы новых кинопоказов.
— Мы к вам с грустными новостями — кинотеатр не работает. Надеемся, что временно, — сообщили представители «Победы» в telegram-канале кинотеатра. — Простите за столь длительное молчание, мы пытались сами разобраться, что происходит.
Кинотеатр с самым большим в городе залом уже закрывался в апреле. Руководитель «Победы» Теймур Халиков тогда объяснял, что кинотеатр меняет юридический статус. Вскоре стало известно, что «Победу» передают в муниципальную собственность. С 8 мая сеансы возобновились.
Но, как пояснили в администрации Челябинска, до сих пор кинотеатр в собственность города не перешел. Его лишь передавали мэрии в безвозмездную аренду.
— Сейчас для полноценной деятельности кинотеатра необходимо получить согласие управляющих органов и заключения надзорных ведомств, подтверждающие безопасную эксплуатацию здания, — объяснили в пресс-службе администрации Челябинска. — В настоящее время эти вопросы находятся в работе.