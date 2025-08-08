Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин присвоил профессору из Башкирии почетное звание

Глава государства подписал соответствующий указ.

Источник: Башинформ

Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград. В списке награждаемых оказался и житель Башкирии. Так, за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» присвоено профессору кафедры Башкирского государственного аграрного университета Рузилу Авзалову.