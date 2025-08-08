Владимир Путин присвоил профессору из Башкирии почетное звание

Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград. В списке награждаемых оказался и житель Башкирии. Так, за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» присвоено профессору кафедры Башкирского государственного аграрного университета Рузилу Авзалову.