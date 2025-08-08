Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград. В списке награждаемых оказался и житель Башкирии. Так, за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» присвоено профессору кафедры Башкирского государственного аграрного университета Рузилу Авзалову.
Владимир Путин присвоил профессору из Башкирии почетное звание
Глава государства подписал соответствующий указ.