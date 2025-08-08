Ричмонд
Концерт Джей Ло в Алматы: какие дороги перекроют

Полиция Алматы опубликовала схему перекрытия дорог в районе Центрального стадиона, на котором 10 августа пройдет концерт Дженнифер Лопес, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay.com

Согласно схеме водителям будет запрещен проезд:

  • улица Байтурсынова — от улицы Шевченко до улицы Тимирязева
  • улица Сатпаева — от проспекта Сейфуллина до улицы Байзакова,
  • проспект Абая — от проспекта Сейфуллина до улицы Муканова.

Ограничения введут в 16:00.

Всех гостей организаторы просят приходить заблаговременно, чтобы избежать задержек на входе. Вход на стадион будет доступен с 15:00. Вход на мероприятие — только по билетам с QR-кодом. Один билет действителен на одного человека. Доступ на стоячую зону (VIP Standing, Fan zone, Dance floor) разрешен с 16 лет. Лица в возрасте от 12 до 16 лет допускаются на мероприятие только в сопровождении совершеннолетнего взрослого и при наличии билета на сидячие места.