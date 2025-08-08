Концерт Джей Ло в Алматы: какие дороги перекроют

Всех гостей организаторы просят приходить заблаговременно, чтобы избежать задержек на входе. Вход на стадион будет доступен с 15:00. Вход на мероприятие — только по билетам с QR-кодом. Один билет действителен на одного человека. Доступ на стоячую зону (VIP Standing, Fan zone, Dance floor) разрешен с 16 лет. Лица в возрасте от 12 до 16 лет допускаются на мероприятие только в сопровождении совершеннолетнего взрослого и при наличии билета на сидячие места.