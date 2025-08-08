В первый день продаж билетов на фестиваль «Звезды на Байкале» собрались очереди

В Иркутском областном музыкальном театре им. Н. М. Загурского стартовали продажи билетов на XX Международный фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале». Долгожданное мероприятие будет проходить со 2 по 18 сентября 2025 года.
— В этом году 20 лет исполняется нашему любимому фестивалю «Звезды на Байкале» в моем любимом Иркутске. И мы намереваемся отпраздновать юбилей так, чтобы заряда и драйва хватило ещё на 20 лет вперед минимум, — анонсировал идейный вдохновитель и художественный руководитель фестиваля, народный артист России Денис Мацуев. — Фестиваль соберет тех, кто был с нами все эти 20 лет, настоящих любимцев иркутской публики, каждый из которых абсолютно заслуженно может называться Звездой на Байкале, всего — более 500 музыкантов.
Также Денис Мацуев заявил, что гостей фестиваля в этом году ждет множество премьер и открытий.
С самого начала продажи билетов, с 10:00 8 августа, у касс музыкального театра столпилась очередь. Многие попросту боятся упустить места на интересующих их выступлениях. Ажиотаж настолько высок, что сайт театра не выдержал натиска поклонников и на несколько минут вышел из строя. В настоящее время его работа восстановлена.
Программа фестиваля «Звезды на Байкале» опубликована ПО ССЫЛКЕ.