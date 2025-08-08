В первый день продаж билетов на фестиваль «Звезды на Байкале» собрались очереди

— В этом году 20 лет исполняется нашему любимому фестивалю «Звезды на Байкале» в моем любимом Иркутске. И мы намереваемся отпраздновать юбилей так, чтобы заряда и драйва хватило ещё на 20 лет вперед минимум, — анонсировал идейный вдохновитель и художественный руководитель фестиваля, народный артист России Денис Мацуев. — Фестиваль соберет тех, кто был с нами все эти 20 лет, настоящих любимцев иркутской публики, каждый из которых абсолютно заслуженно может называться Звездой на Байкале, всего — более 500 музыкантов.