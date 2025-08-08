В Ташкенте вновь скандал с водителем автобуса: хамство, опасные маневры и угрозы пассажирам

По словам одной из пассажирок, водитель автобуса № 11 мчался с такой скоростью, что автобус заносило на поворотах. В салоне находились дети, которые испугались происходящего. Но настоящий ужас начался на одной из остановок — водитель тронулся с места, когда пассажиры еще выходили, и зажал дверью ребенка.