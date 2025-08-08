В Ташкенте вновь скандал с водителем автобуса: хамство, опасные маневры и угрозы пассажирам

По словам одной из пассажирок, водитель автобуса № 11 мчался с такой скоростью, что автобус заносило на поворотах. В салоне находились дети, которые испугались происходящего. Но настоящий ужас начался на одной из остановок — водитель тронулся с места, когда пассажиры еще выходили, и зажал дверью ребенка.
На возмущение родителей шофер ответил не извинениями, а нецензурной бранью, а затем остановил автобус и вышел для «разборок» с отцом пострадавшего ребенка.
«Как таких пускают за руль? Проверяют ли вообще их психическое состояние? Хорошо, что я успела подставить ногу, иначе моего ребенка могло бы травмировать сильнее», — возмутилась женщина.
Она добавила, что намерена обратиться с жалобой, чтобы этого водителя отстранили от работы.
Мнение горожан: «Они ведут себя, как будто возят нас на личном транспорте».
Под публикацией разгорелась оживленная дискуссия. Множество пользователей подтвердили, что подобное поведение водителей — не редкость.
«Водители закрывают двери буквально через пару секунд после остановки, не дав людям выйти. Дети боятся ездить — каждый день одно и то же», — написала жительница столицы.
«Часто едешь с ощущением, что водитель тебе делает одолжение. Музыка на всю, кондиционер не включают, некоторые вообще пролетают мимо остановок», — отметил другой комментатор.
Приводятся в комментариях и другие случаи: пожилую женщину в 38-м автобусе зажало дверями, после чего водитель начал движение и протащил ее несколько метров, а в 80-м автобусе мать с детьми едва не пострадала, когда двери закрылись прямо у них перед лицом.
Камеры есть, но…
Формально в каждом автобусе установлены камеры видеонаблюдения, что позволяет быстро проверить факты и установить виновных. Но горожане уверены — проблема глубже.
Многие считают, что в столичном автопарке работают люди, не готовые психологически и профессионально к такой ответственной работе. И даже при конфликтной ситуации именно водитель должен сохранять хладнокровие, а не угрожать пассажирам.
Пока «Тошшахартрансхизмат» не дал официальный комментарий по этому инциденту. Однако очевидно, что эта история — не единичная, а системная проблема, требующая жестких мер: от проверки квалификации и психического состояния водителей до реальных дисциплинарных наказаний за грубость и опасное вождение.
Иначе в какой-то момент подобное хамство на дорогах может закончиться трагедией.