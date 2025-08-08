Ричмонд
В Уфе в выходные развернутся сельхозярмарки

Горожане и гости города смогут приобрести продукты и овощи напрямую от башкирских производителей.

Источник: Башинформ

В Уфе в предстоящие выходные пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки.

В субботу, 9 августа, и в воскресенье, 10 августа, торговля продуктами и овощами напрямую от башкирских производителей развернётся перед Дворцом спорта и на улице Рабкоров, дом 20.

Купить свежие овощи, ягоды и другую фермерскую продукцию горожане и гости столицы смогут с 9.00 до 16.00 часов.

Добавим, сельскохозяйственные ярмарки также в эти выходные будут работать и в 37 муниципалитетах и городах Башкирии. С 8 по 10 августа в республике будет организовано 50 ярмарочных площадок, сообщал ранее «Башинформ». Адреса и контактные данные доступны по ссылке.