В Омске перекроют дороги в День физкультурника

С 12:00 до 13:00 будет закрыт участок улицы Ленина от Партизанской до Лермонтова, включая Юбилейный мост, улицы Думская и Щербанева. Всем видам транспорта запретят парковаться в местах проведения мероприятий с 11:00 до 13:00. Водителям порекомендовали заранее планировать маршруты и пользоваться объездом по улицам Интернациональной, Гагарина и проспекту Карла Маркса.