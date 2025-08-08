Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске перекроют дороги в День физкультурника

Движение ограничат в полдень на четырех улицах.

Источник: Комсомольская правда

9 августа в центре Омска перекроют движение транспорта в связи с проведением ежегодного Дня физкультурника. Об этом рассказали в горадминистрации.

С 12:00 до 13:00 будет закрыт участок улицы Ленина от Партизанской до Лермонтова, включая Юбилейный мост, улицы Думская и Щербанева. Всем видам транспорта запретят парковаться в местах проведения мероприятий с 11:00 до 13:00. Водителям порекомендовали заранее планировать маршруты и пользоваться объездом по улицам Интернациональной, Гагарина и проспекту Карла Маркса.

Ранее мы писали, что пассажирский поезд Симферополь-Омск идет с большим опозданием из-за атаки дронов.