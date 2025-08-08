Суд запретил экстремистский видеоролик в Хабаровском крае

В Хабаровском крае судом было рассмотрено административное дело по заявлению военной прокуратуры. Поводом стал видеоролик с текстом на украинском языке, в котором, по выводам экспертов, содержатся призывы к насилию и унижению достоинства по признаку национальности. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.