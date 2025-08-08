Суд запретил экстремистский видеоролик в Хабаровском крае

В Хабаровском крае судом было рассмотрено административное дело по заявлению военной прокуратуры. Поводом стал видеоролик с текстом на украинском языке, в котором, по выводам экспертов, содержатся призывы к насилию и унижению достоинства по признаку национальности. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Хабаровский краевой суд рассматривал административное дело по иску заместителя военного прокурора Восточного военного округа. Речь шла о видеоролике, размещенном на популярных интернет-платформах. В тексте песни, как указали эксперты, зафиксированы фразы, разжигающие ненависть к русским.
«Материал на момент заседания находился в свободном доступе и не был включен в реестр экстремистских. Однако лингвистическая и психологическая экспертизы, проведенные специалистом ФСБ, выявили в тексте признаки розни, унижения и побуждения к насильственным действиям», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.
Суд признал, что видеоролик содержит признаки экстремистской направленности, а его содержание формирует положительное отношение к враждебным действиям против группы людей по национальному признаку.
Требования истца были признаны обоснованными. Решение суда вступило в законную силу.