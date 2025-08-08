Совершившая теракт в «Крокусе» Вилаят Хорасан* получала деньги преступным путем

Террористическая группировка «Вилаят Хорасан»*, члены которой совершили теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», финансировалась за счет преступной деятельности. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает ТАСС.
Отмечается, что добытые преступным путем деньги «Вилаят Хорасан»* пускала как на поддержание своей жизнедеятельности, так и на организацию преступлений. В том числе, аренду квартир, покупку оружия, боеприпасов, взрывчатки, авиабилетов, выплаты вознаграждения, покупку продуктов питания и много другого.
В понедельник, 4 августа, Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 19 исполнителей и соучастников теракта в московском «Крокус Сити Холле», жертвами которого стали 149 человек.
В ходе рассмотрения дела выяснилось, что организаторы массового убийства и теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» совершали финансовые транзакции в Екатеринбурге.
*является структурным подразделением ИГ, обе структуры запрещены в РФ.