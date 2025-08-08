Совершившая теракт в «Крокусе» Вилаят Хорасан* получала деньги преступным путем

Отмечается, что добытые преступным путем деньги «Вилаят Хорасан»* пускала как на поддержание своей жизнедеятельности, так и на организацию преступлений. В том числе, аренду квартир, покупку оружия, боеприпасов, взрывчатки, авиабилетов, выплаты вознаграждения, покупку продуктов питания и много другого.