Слизни-каннибаны: агроном призвал бороться с вредителями пивными ловушками

«Испанский слизень появился в наших краях еще в 1949 году. И с тех пор он то появляется, то становится практически незаметным, в зависимости от того, как слизень перезимовал. Потому что зимует он плохо, в отличие от классического сетчатого слизня», — сказал эксперт.