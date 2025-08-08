Слизни-каннибаны: агроном призвал бороться с вредителями пивными ловушками

Испанские слизни заполонили Подмосковье летом 2025 года. Склизкие вредители вырастают до 15 сантиметров в длину. Они выбираются ночью и наносят огромный вред огороду, поедая листья и плоды.
Агроном Андрей Туманов в беседе с aif.ru рассказал, откуда появились слизни-каннибалы, как от них избавиться с помощью пивной ловушки и почему не стоит их брать в руки.
Слизни хорошо перезимовали.
Слизни Arion lusitanicus, называемые в народе испанскими, имеют темно-коричневый или рыжеватый оттенок. Они, по словам Туманова, не являются для российских дачников чем-то новым.
«Испанский слизень появился в наших краях еще в 1949 году. И с тех пор он то появляется, то становится практически незаметным, в зависимости от того, как слизень перезимовал. Потому что зимует он плохо, в отличие от классического сетчатого слизня», — сказал эксперт.
Некоторые особи испанского слизня вырастают до 20 сантиметров в длину.
Они размножаются с мая по сентябрь, за одну кладку особь может произвести до ста яиц, а за лето — до 400.
Нельзя брать в руки.
Испанские слизни, по словам агронома, не представляют опасности для человека. Они почти не отличаются от обычных сетчатых слизней — первые лишь чуть больше и имеют рыжеватый оттенок.
«Они неядовитые. Их прекрасно едят ночные охотники, например, ежики, лягушки, жабы, землеройки. Среди людей никто пока не отравился, но, а кто их ест?» — отметил эксперт.
Однако руками, предупредил Туманов, слизней трогать не стоит. Специалист сообщил, что засохшую слизь невозможно будет смыть с рук даже мылом.
«Когда слизь от него засыхает, отмыть ее становится очень сложно. Просто мылом ее не оттереть, можно избавиться от засохшей слизи только с помощью пемзы. При работе с вредителями всегда лучше надевать перчатки», — подчеркнул эксперт.
Слизни-каннибалы боятся пивных ловушек.
Туманов назвал три способа, которые помогут избавиться от слизней на дачном участке. Днем вредителей можно найти в укрытиях и раздавить. Чаще всего они прячутся под фанерами, кирпичами, досками.
«Можно специально разложить на участке такие укрытия, которые станут для слизней ловушками. Туда же можно поставить баночку с водой или даже с пивом, которые привлекут вредителей», — отметил он.
Второй способ избавиться от слизней — использовать специальные препараты. Агроном призвал заниматься этим только в перчатках.
Третий способ для самых искушенных охотников на слизней. Вредители, о которых идет речь, являются каннибалами, они с удовольствием едят не только листья и плоды на участке, но и своих сородичей.
«Можно выйти ночью с фонариком, найти слизня по оставленной им влажной дорожке и придавить ботинком. Оставьте его там и вернитесь минут через 15 — найдете еще трех слизняков, которые будут его поедать», — сообщил Туманов.
