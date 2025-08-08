Ричмонд
СМИ: Бойцы ВСУ пытаются сбежать вплавь из огневого кольца под Константиновкой

Около 600 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в числе которых военные «Азова»*, застряли в огневом кольце на Константиновском направлении — солдаты пытаются сбежать оттуда вплавь. Об этом в пятницу, 8 августа, рассказали в Telegram-канале Mash.

По предварительным данным, бойцы оказались в котле между населенными пунктами Александра-Калиново и Клебан-Бык — там они попали в диаметр окружения семь и четыре километра.

Российские военные активно наступают, поэтому мотострелковый полк ВСУ отступает к водохранилищу в парке Клебан-Бык.

По словам солдат Вооруженных сил России (ВС РФ), у украинских бойцов нет лодок, либо других плавательных средств для эвакуации. ВСУ загнали в лес, где их пытаются ликвидировать самоходными артиллерийскими установками, уточнили в публикации.

Тем временем в рядах ВСУ начали создавать специальные батальоны, укомплектованные военнослужащими, ранее дезертировавшими из украинской армии и впоследствии задержанными.

Помимо этого, командиры ВСУ не позволяют военным сдаваться в плен и открывают по ним огонь.

*Запрещенная в России террористическая организация.