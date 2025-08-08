Леопард украл спящего ребенка из индийской хижины

До этого в Индии леопард утащил четырехлетнюю девочку из дома. Трагедия случилась в округе Коимбатур, штат Тамилнад. Девочка, дочь рабочих-мигрантов из Джаркханда, играла около дома, когда хищник напал на нее на глазах у матери.