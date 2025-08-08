Леопард украл спящего ребенка из индийской хижины

В Индии леопард пытался украсть спящего трехлетнего мальчика из хижины ночью. Инцидент произошел в пятницу, 1 августа, в штате Керала. Об этом сообщает The South First.
Хижина находится в поселение возле чайной плантации. Мальчик спал в хижине вместе с родителями. Животное забралось внутрь, схватил спящего ребенка зубами за голову и попыталось утащить в лес.
Однако родители услышали шум, после чего закричали и бросились за животным. Испуганный леопард выпустил мальчика из пасти и убежал в лес. Родителям удалось спасти сына благодаря быстрой реакции. Ребенок получил травмы головы и шеи, но остался жив.
Издание сообщает, что лесной департамент Кералы начал расследование инцидента и усилил патрулирование в районе.
До этого в Индии леопард утащил четырехлетнюю девочку из дома. Трагедия случилась в округе Коимбатур, штат Тамилнад. Девочка, дочь рабочих-мигрантов из Джаркханда, играла около дома, когда хищник напал на нее на глазах у матери.
В июле сообщалось, что в Индии уже второй человек за неделю стал жертвой тигра-людоеда. Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу в государственную больницу Парсеони.