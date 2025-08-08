Ричмонд
Беспилотники провели аэроразведку на озере Ханка в Приморье

Данные помогут спрогнозировать паводковую ситуацию и предотвратить подтопления.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Операторы беспилотных авиационных систем (БАС) проекта «Цифровое Приморье» выполнили аэроразведку на озере Ханка. Полеты проводились для мониторинга паводковой обстановки в рамках профилактических мероприятий. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное правительство.

Специалисты обследовали северо-восточное побережье озера, включая исток реки Сунгача. Собранные данные позволят гидрологам Приморского края точнее прогнозировать возможные подтопления и своевременно корректировать противопаводковые меры.

Беспилотники активно используются в регионе не только для мониторинга паводков, но и для обнаружения лесных пожаров, поисково-спасательных операций и кадастрового учета земель. Кроме того, в Приморье готовят операторов БПЛА для сельского хозяйства, что расширяет возможности применения дронов в различных сферах.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше