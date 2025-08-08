Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре завершили строительство долгостроя «Вознесенский» с помощью прокуратуры

Ситуация с многолетним строительством жилого комплекса «Вознесенский» в Самарском районе областной столицы наконец разрешилась.

Ситуация с многолетним строительством жилого комплекса «Вознесенский» в Самарском районе областной столицы наконец разрешилась.

Завершение работ и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию стали возможными благодаря систематическому вмешательству прокуратуры Самарской области.

На протяжении длительного времени проблема находилась на особом контроле.

Прокуратура Самарского района проводила приёмы граждан, регулярно выезжала на строительную площадку и фиксировала нарушения, мешавшие завершению объекта.

По итогам проверок принимались меры прокурорского реагирования, направленные на ускорение строительства и защиту прав участников долевого строительства.

Благодаря слаженной работе надзорных органов и давлению со стороны прокуратуры застройщик выполнил все необходимые условия.

Теперь многоквартирный дом официально сдан — дольщики могут оформлять документы и заселяться в свои квартиры.

Это важный результат в борьбе с долгостроями, который показывает: когда власти работают вместе с гражданами, даже самые запущенные объекты можно довести до финала.

————.

Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.