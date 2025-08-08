В Самаре завершили строительство долгостроя «Вознесенский» с помощью прокуратуры

Ситуация с многолетним строительством жилого комплекса «Вознесенский» в Самарском районе областной столицы наконец разрешилась.
Завершение работ и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию стали возможными благодаря систематическому вмешательству прокуратуры Самарской области.
На протяжении длительного времени проблема находилась на особом контроле.
Прокуратура Самарского района проводила приёмы граждан, регулярно выезжала на строительную площадку и фиксировала нарушения, мешавшие завершению объекта.
По итогам проверок принимались меры прокурорского реагирования, направленные на ускорение строительства и защиту прав участников долевого строительства.
Благодаря слаженной работе надзорных органов и давлению со стороны прокуратуры застройщик выполнил все необходимые условия.
Теперь многоквартирный дом официально сдан — дольщики могут оформлять документы и заселяться в свои квартиры.
Это важный результат в борьбе с долгостроями, который показывает: когда власти работают вместе с гражданами, даже самые запущенные объекты можно довести до финала.
