С 11 августа стартует последний этап гидравлических испытаний в Новосибирске

Испытания будут проводиться круглосуточно — без перерывов.

Источник: Om1 Новосибирск

С 11 августа в Новосибирске стартует финальный этап гидравлических испытаний теплосетей. В отличие от предыдущих проверок, на этот раз жителям не придётся обходиться без горячей воды — подача сохранится, но с некоторыми ограничениями.

Испытания затронут тепловые сети, подключённые к ТЭЦ-2 (головной участок). Специалисты проверят участки в Ленинском районе, включая улицы Планировочную, Котовского, Горскую, а также спуск к пляжу у Октябрьского моста и саму проезжую часть моста.

«Подъёмы давлений в трубах будут проходить до 17 августа включительно», — сообщили в пресс-службе СГК Новосибирск.

Испытания будут проводиться круглосуточно — без перерывов, чтобы ускорить процесс. Температура горячей воды не превысит 40  — это необходимо для безопасного проведения проверок под высоким давлением.