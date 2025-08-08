Хачанов сыграл в финале «Мастерса» и установил уникальный рекорд

Спортсмен из США считался фаворитом матча, однако первый сет остался за россиянином — 7:6. Второй и третий сеты отличались напряженной борьбой. В концовке матча удача сопутствовала Шелтону. Во втором сете Бен совершил важный брейк при счете 4:4, а в решающей партии оказался сильнее на тай-брейке. Итоговый результат матча — 6:7 (5), 6:4, 7:6 (3) в пользу американского теннисиста.