Хачанов сыграл в финале «Мастерса» и установил уникальный рекорд

Теннисист Карен Хачанов, занимающий 16-ю строчку в мировом рейтинге, пробился в решающий матч турнира серии «Мастерс» в Торонто и попутно установил уникальное достижение. В полуфинале он одержал победу над третьей ракеткой мира, немецким спортсменом Александром Зверевым со счетом 6:3, 4:6, 7:6.
Согласно данным статистического портала Opta Ace, россиянин установил рекорд по самому длительному промежутку между двумя выходами в финал «Мастерсов» с момента введения формата в 1990 году — 6 лет и 276 дней (с учетом даты проведения финалов).
Уточняется, что предыдущим финалом ATP-1000 для Карена был турнир в Париже в 2018 году, где он победил Новака Джоковича.
В нынешнем решающем поединке против Хачанова выступал молодой американский теннисист Бен Шелтон, сумевший закрепиться в первой десятке рейтинга в текущем сезоне.
Спортсмен из США считался фаворитом матча, однако первый сет остался за россиянином — 7:6. Второй и третий сеты отличались напряженной борьбой. В концовке матча удача сопутствовала Шелтону. Во втором сете Бен совершил важный брейк при счете 4:4, а в решающей партии оказался сильнее на тай-брейке. Итоговый результат матча — 6:7 (5), 6:4, 7:6 (3) в пользу американского теннисиста.
Ранее американец Изнер призвал вернуть флаг российским теннисистам.