Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 8 августа 2025: Как полиция придумала новую форму «электоральной коррупции»; из судьи, засадившую в тюрьму башкана Гагаузии, лепят героя; экс-премьер Молдовы Филат готов «взорвать&raqu

Топ-5 главных новостей на утро пятницы, 8 августа 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей на утро пятницы, 8 августа 2025:

1. Кто такой TAITO и почему им пугают людей в Молдове: Полиция придумала новую форму «электоральной коррупции».

2. Судью, засадившую в тюрьму по сфабрикованному делу башкана Гагаузии, превращают в образ, символ, знамя: Власти осталось только рвы копать между жителями Молдовы, обустраивать нейтральную полосу и зону отчуждения.

3. «Напрячь напрягателя»: Экс-премьер Молдовы готов озвучить «грязную» политическую мысль — Игорю Гросу мало не покажется.

4. Август не сдается — жара опять набирает обороты: В Молдове +30 и выше.

5. Какие статьи Конституции Молдовы нарушает ПАС и Санду: В Основном законе страны сложно найти пункты, которые бы соблюдала правящая партия и президент.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

В Молдове суд изнасиловал закон: Что не так в жестоком приговоре башкану Гуцул, которой дали реальные тюремные сроки?

У ПАС получается весьма идиотская предвыборная программа (далее…).

Пенсионерка продает комнатные цветы на улицах Кишинева: «После оплаты коммуналки остается мизер, когда здоровье позволяет, приходится продавать растения».

По словам пенсионерки Веры, выживать ей помогают оптимизм и положительный настрой [видео] (далее…).

Молдавский олигарх Плахотнюк пообещал вернуться и «сбросить власть»: «Если их оставить ещё на четыре года, от страны ничего не останется» — ПАС и нормальная жизнь несовместимы.

Влад Плахотнюк выступил с новым заявлением (далее…).