Топ-5 главных новостей в Молдове 8 августа 2025: Как полиция придумала новую форму «электоральной коррупции»; из судьи, засадившую в тюрьму башкана Гагаузии, лепят героя; экс-премьер Молдовы Филат готов «взорвать&raqu

Топ-5 главных новостей на утро пятницы, 8 августа 2025:
1. Кто такой TAITO и почему им пугают людей в Молдове: Полиция придумала новую форму «электоральной коррупции».
2. Судью, засадившую в тюрьму по сфабрикованному делу башкана Гагаузии, превращают в образ, символ, знамя: Власти осталось только рвы копать между жителями Молдовы, обустраивать нейтральную полосу и зону отчуждения.
3. «Напрячь напрягателя»: Экс-премьер Молдовы готов озвучить «грязную» политическую мысль — Игорю Гросу мало не покажется.
4. Август не сдается — жара опять набирает обороты: В Молдове +30 и выше.
5. Какие статьи Конституции Молдовы нарушает ПАС и Санду: В Основном законе страны сложно найти пункты, которые бы соблюдала правящая партия и президент.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
В Молдове суд изнасиловал закон: Что не так в жестоком приговоре башкану Гуцул, которой дали реальные тюремные сроки?
У ПАС получается весьма идиотская предвыборная программа (далее…).
Пенсионерка продает комнатные цветы на улицах Кишинева: «После оплаты коммуналки остается мизер, когда здоровье позволяет, приходится продавать растения».
По словам пенсионерки Веры, выживать ей помогают оптимизм и положительный настрой [видео] (далее…).
Молдавский олигарх Плахотнюк пообещал вернуться и «сбросить власть»: «Если их оставить ещё на четыре года, от страны ничего не останется» — ПАС и нормальная жизнь несовместимы.
Влад Плахотнюк выступил с новым заявлением (далее…).