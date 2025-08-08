Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирск вошел в число лидеров по доступности скоростного интернета

Регион занял одни из ведущих позиций в России по обеспечению жителей отдаленных территорий скоростным интернетом и стабильной голосовой связью.

Источник: Freepik

Власти Новосибирской области продолжают активно работать над расширением доступа к высокоскоростному интернету и качественной связи в сельской местности. Информацию предоставила пресс-служба правительства Новосибирской области.

Регион занял одни из ведущих позиций в России по обеспечению жителей отдаленных территорий скоростным интернетом и стабильной голосовой связью.

В 2024 году 4G-интернет и надежная связь появились в 41 населенном пункте, что охватило свыше 8 тысяч человек.

До конца 2026 года в регионе планируют полностью ликвидировать цифровое неравенство во всех населенных пунктах с численностью от 100 и более жителей.