В Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелась цистерна с бензином

В двух районах Ростовской области отразили атаку беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на пятницу, 8 августа, силы ПВО отразили воздушную атаку в Ростовской области. Дроны сбили в Миллеровском и Чертковском районах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

В результате атаки в Миллерово загорелась цистерна с бензином. Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Как сообщил Юрий Слюсарь, никто из людей не пострадал.

На севере Ростовской области отразили воздушную атаку.

В двух районах Ростовской области сбили беспилотники (подробнее).

