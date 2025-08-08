Ученые раскрыли механизм смещения горных массивов Камчатки

Пресс-служба Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) сообщила, что специалисты этого вуза выявили подробный механизм горизонтальных и вертикальных перемещений горных массивов на Камчатке, последовавших за мощным сейсмическим событием.
В заявлении говорится, что группа исследователей из Политехнического института ДВФУ вместе с сотрудниками Института прикладной математики ДВО РАН, коллегами из Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН и Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН детально изучила процесс смещения горных пород на полуострове после сильного подземного толчка.
Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) зафиксировали постепенное смещение южной части Камчатки уже через 55 секунд после основного удара стихии. В течение двух минут горные гряды сдвинулись на два метра в юго-восточном направлении и осели более чем на 30 сантиметров.
Профессор Николай Шестаков из Политехнического института ДВФУ подчеркнул: «Даже удаленные от эпицентра на 2350 километров станции во Владивостоке зарегистрировали колебания поверхности земли, вызванные сейсмической активностью на Камчатке. Спустя 10 минут после главного толчка наш город отклонился почти на пять сантиметров к югу, а затем на такое же расстояние к северу».
Особое внимание ученых привлекло различие в параметрах смещений земной коры в разных частях Камчатки. Максимальные значения были зарегистрированы на юге полуострова, в 170 километрах от эпицентра. В Петропавловске-Камчатском, расположенном ближе к эпицентру, сдвиг составил всего полметра, а опускание — менее 10 сантиметров. По мнению исследователей, это объясняется особенностями очага землетрясения, так как краевая столица находится дальше от основных подвижек, происходивших на глубине около 35 километров.
«Почему жители Камчатки не заметили столь значительных смещений земной поверхности? Это связано с тем, что сдвигается огромная территория как единое целое. Поэтому, если здания или горы не разрушаются от толчков, их относительное положение не меняется — они перемещаются вместе. Скорость этих движений невелика (около 100 миллиметров в секунду). На фоне сильных сейсмических колебаний человек не способен это ощутить. Однако, находясь на берегу моря, можно заметить, как опустилась береговая линия, и вода затопила часть суши», — пояснил ученый.
Он отметил, что аналогичная ситуация произошла в японском городе Сендай во время землетрясения 11 марта 2011 года, когда побережье опустилось более чем на метр. Также он добавил, что колебания в отдаленных районах, таких как Владивосток, несмотря на значительную амплитуду, имеют большой период и фиксируются только с помощью ГНСС и широкополосной сейсмической аппаратуры.
Полученные сведения играют важную роль в изучении физических процессов, происходящих во время землетрясений, а также в совершенствовании систем сейсмического мониторинга и предупреждения о цунами, что в дальнейшем позволит повысить точность прогнозов.
На Камчатке 30 июля произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8, самое сильное с 1952 года. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курильских островах. Четыре волны цунами нанесли частичный ущерб портовой инфраструктуре и другим объектам. В настоящее время в Северо-Курильске восстановлено морское и вертолетное сообщение, а также работа порта.