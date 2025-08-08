Ученые раскрыли механизм смещения горных массивов Камчатки

«Почему жители Камчатки не заметили столь значительных смещений земной поверхности? Это связано с тем, что сдвигается огромная территория как единое целое. Поэтому, если здания или горы не разрушаются от толчков, их относительное положение не меняется — они перемещаются вместе. Скорость этих движений невелика (около 100 миллиметров в секунду). На фоне сильных сейсмических колебаний человек не способен это ощутить. Однако, находясь на берегу моря, можно заметить, как опустилась береговая линия, и вода затопила часть суши», — пояснил ученый.