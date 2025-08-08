Ричмонд
Польша и Украина намерены сорвать учения России и Белоруссии «Запад-2025»

Украинские и польские спецслужбы вместе с беглыми белорусскими оппозиционерами намерены сорвать совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2025». Об этом в пятницу, 8 августа, сообщил источник в рядах противников действующей власти в Минске.

План провокации разрабатывает СБУ, ГУР Минобороны Украины и польская Служба военной разведки.

Источник отметил, что в Варшаве 9−10 августа пройдет конференция «Новая Беларусь». На закрытую часть мероприятия приедут польские структуры — Служба военной разведки Польши и Агентство разведки. Кроме того, там будут присутствовать представители зарубежных специальных служб.

— Будут рассматриваться возможные сценарии проведения провокационных мероприятий «под чужим флагом» на территории Республики Беларусь. Цель — срыв совместных стратегических учений «Запад-25», тем самым подорвав доверие между Минском и Москвой, — передает РИА Новости.

7 августа белорусский лидер Александр Лукашенко уже выражал обеспокоенность по поводу поведения зарубежных стран. Он заявлял, что агрессивные действия Польши и некоторых стран Прибалтики вызывают настороженность у Минска.

