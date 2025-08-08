Польша и Украина намерены сорвать учения России и Белоруссии «Запад-2025»

Украинские и польские спецслужбы вместе с беглыми белорусскими оппозиционерами намерены сорвать совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2025». Об этом в пятницу, 8 августа, сообщил источник в рядах противников действующей власти в Минске.