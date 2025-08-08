В Татарстане 32-летняя женщина родила десятого ребенка

В Альметьевском районе на свет появился тысячный новорождённый в 2025 году — им стал маленький Фатих из многодетной семьи Шамсуллиных. Мальчик родился в семье, где глава — спасатель МЧС Фаат Радикович, ежедневно совершающий подвиги на службе. У них с 32-летней супругой это уже 10-й ребенок.