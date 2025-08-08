Ричмонд
В Татарстане 32-летняя женщина родила десятого ребенка

Муж многодетной мамы работает спасателем МЧС.

Источник: https://vk.com/pressalmet

В Альметьевском районе на свет появился тысячный новорождённый в 2025 году — им стал маленький Фатих из многодетной семьи Шамсуллиных. Мальчик родился в семье, где глава — спасатель МЧС Фаат Радикович, ежедневно совершающий подвиги на службе. У них с 32-летней супругой это уже 10-й ребенок.

В ЗАГСе Альметьевска прошло праздничное вручение свидетельства о рождении. Руководитель исполкома района Гюзель Хабутдинова лично поздравила семью, отметив: «Рождение тысячного ребёнка — не просто статистика. Это знак доверия жизни, особенно значимый в многодетной семье, где ценят традиции и труд. Как говорит Рустам Минниханов, такие семьи — фундамент будущего Татарстана».

Коллеги Фаата из пожарной части не остались в стороне. «Пусть сын продолжит твою дорогу — спасать людей и быть опорой!» — пожелали они, вручая подарки.

