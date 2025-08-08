Ремонт дороги на Черёмуховой стартовал во Владивостоке

Важно, что в период ремонта участка дороги на Адмирала Юмашева движение и парковка транспорта в районе проведения работ будут ограничены. Проехать можно будет по улицам Луговой, Адмирала Кузнецова и Адмирала Юмашева.

«Действовать ограничения будут с 8 часов 22 августа до 23 часов 30 августа и с 8 часов 10 сентября до 23 часов 30 октября. Автомобилистов просят быть внимательными и заранее планировать маршрут», — подчеркнули специалисты управления дорог администрации Владивостока.