Ремонт дороги на Черёмуховой стартовал во Владивостоке

В планах — провести ремонт проезжей части и пешеходной зоны. Весь объём работ планируется завершить в течение трёх недель. Работы будут вести ежедневно с 7:00 до 17:00.
«В рамках работ будет снято поврежденное асфальтобетонное полотно, демонтирован старый бордюр. После проведём необходимые подготовительные работы и уложим асфальт на участке от Черёмуховой, 2 до № 4г», — уточнил Юрий Бабич, начальник отдела ремонта дорог муниципального предприятия «Содержание городских территорий».
Специалисты управления дорог администрации Владивостока рассказали и о ремонте дороги на улице Адмирала Юмашева, в районе строящегося дома № 14. Работы пройдут в два этапа в связи с тем, что в период Восточного экономического форума проводить земляные, дорожные и ремонтные работы будет запрещено.
Ремонт стартует 22 августа и продлится до 30 августа в рамках первого этапа. Возобновится ремонт 10 сентября, а завершить его планируют 30 октября. Подрядчиком выступает компания-застройщик «СЗ “Стоунлэнд”».
Важно, что в период ремонта участка дороги на Адмирала Юмашева движение и парковка транспорта в районе проведения работ будут ограничены. Проехать можно будет по улицам Луговой, Адмирала Кузнецова и Адмирала Юмашева.
«Действовать ограничения будут с 8 часов 22 августа до 23 часов 30 августа и с 8 часов 10 сентября до 23 часов 30 октября. Автомобилистов просят быть внимательными и заранее планировать маршрут», — подчеркнули специалисты управления дорог администрации Владивостока.