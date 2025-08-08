Продолжается регистрация на «Пермскую прогулку»

Краевой фестиваль северной ходьбы «Пермская прогулка» состоится 14 сентября в Перми, на территории Черняевского леса. Ожидается около двух тысяч участников.
Им предстоит преодолеть дистанции длиной три либо шесть километров. В этом году любителям ходьбы на выбор предлагается две группы. Группа «Спортивная» будет преодолевать шестикилометровую дистанцию с учетом времени и правил вида спорта «спортивный туризм». Группа «Фестиваль» преодолевает три километра без учета времени и стиля передвижения. Всем ходокам нужно быть в спортивной форме и иметь при себе палки для ходьбы.
Всем, кто добрался до финиша, вручат сувенирные медали, а победители и призеры соревнований среди мужчин и женщин (1−3 места) на дистанции 6 км получат кубки, дипломы и призы.
Зарегистрироваться можно до 12 сентября.
На вопросы о мероприятии ответят в спортшколе олимпийского резерва «Летающий лыжник» по телефону +7 (342) 20−77−100, e-mail: letlyzhnik@do.permkrai.ru.