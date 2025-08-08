Продолжается регистрация на «Пермскую прогулку»

Им предстоит преодолеть дистанции длиной три либо шесть километров. В этом году любителям ходьбы на выбор предлагается две группы. Группа «Спортивная» будет преодолевать шестикилометровую дистанцию с учетом времени и правил вида спорта «спортивный туризм». Группа «Фестиваль» преодолевает три километра без учета времени и стиля передвижения. Всем ходокам нужно быть в спортивной форме и иметь при себе палки для ходьбы.