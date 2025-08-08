Володин запустил в Telegram любопытный опрос: Вот что интересует спикера Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале любопытный опрос, касающийся введения безопасных sim-карт для детей.
Политик отметил, что в парламенте обсуждается эта актуальная тема. Если решение о sim-картах для детей будет принято, в силу вступят несколько ограничений, которые уберегут ребёнка от нежелательного контента, действий мошенников.
Большинство подписчиков на канала Вячеслава Володина поддержали идею — так проголосовали 84 процента участников опроса. Всего в импровизированном исследовании на момент публикации новости приняли участие больше восьми тысяч человек.
Ранее Вячеслав Володин сообщил, что Госдума РФ намерена в приоритетном порядке рассмотреть вопрос о защите русского языка. Он предусматривает, в том числе, запрет размещения иностранных вывесок и надписей.
Кроме того, спикер Госдумы обратился с предложением по ипотечной ставке. Председатель ГД считает, что стоит ее усовершенствовать. Для этого, по его мнению, стоит установить дифференцированную ставку ипотеки в зависимости от региона.