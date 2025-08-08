Адвокат Диброва дал первый комментарий по поводу развода с женой Полиной

Сейчас звездная пара Дмитрий и Полина Дибровы находятся на пороге развода. Родители троих сыновей уже наняли юристов и готовятся к бракоразводному процессу. Адвокат журналиста Александр Добровинский дал первый комментарий по поводу развода супругов.
— Сегодня я общался с адвокатом Полины Дибровой — Мариной Дубровской. Мы договорились встретиться у меня в офисе, чтобы обсудить условия обеих сторон, — цитирует Добровинского Starhit.
При этом подписчики Дибровой еще раньше заметили, что она перестала публиковать совместные фото с супругом, а позже и вовсе сняла обручальное кольцо.
До этого Полина отказалась комментировать слухи об их разводе. В разговоре с журналистами она сообщила, что у них в семье все хорошо и они находятся в прекрасных отношениях. Пара находилась в браке 16 лет. Подробнее о том, чем зарабатывает на жизнь супруга телеведущего, — в материале «Вечерней Москвы».
При этом психолог Вероника Степанова порекомендовала Диброву сдать ДНК-тест. К своей публикации она также прикрепила совместный снимок Полины Дибровой с ее новым избранником — предпринимателем Романом, сделанный еще в 2016 году в гостях у Аллы Пугачевой.